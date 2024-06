Calciomercato Juve, spunta una nuova pretendente per Chiesa?

Calciomercato Juve, Federico Chiesa è effettivamente sul mercato: ora anche il giocatore ne è consapevole ed è rimasto anche estremamente deluso dalla decisione del club bianconero. Ma la società lo ha ritenuto necessario alla luce di una serie di condizioni, come il contratto in scadenza nel 2025, la difficoltà per il prolungamento per le richieste economiche del calciatore e la necessità al contempo di far cassa per finanziare i colpi in entrata.

Calciomercato Juve, anche il Tottenham su Chiesa

Così si attende solo la fina dell’Europeo per trovare la migliore offerta e piazzarlo, sperando che il torneo in Germania possa rivelarsi un assist prezioso per il club piemontese così da incassare il più possibile tramite la vetrina continentale. Le interessate di certo non mancano, sia in Italia che all’estero. In Serie A sono noti gli interessi di Roma e Napoli con Daniele De Rossi e Antonio Conte che farebbero carte false per averlo.

Oltre confine c’è il Bayern Monaco interessato e occhio anche alla pista Premier League che pure potrebbe accendersi. Da questo punto di vista spunterebbe una nuova possibilità, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: ovvero il Tottenham, la quale si aggiungerebbe a Liverpool e Manchester United in queste settimane già accostato al 26enne di Genova. La società bianconera conta di incassare tra i 30 e i 40 milioni di euro per l’ex Fiorentina, col prezzo che potrebbe appunto rialzarsi tramite le prestazioni di queste settimane a Euro 2024.