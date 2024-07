Calciomercato Juve, spuntano due nomi nuovi in difesa

Calciomercato Juve, è Jean Clair Todibo il difensore individuato per affiancare Gleison Bremer e sarebbe anche già a Torino proprio come l’ex compagno di squadra Khéphren Thuram se non fosse per l’enorme prezzo sparato dal Nizza. Una richiesta da 40 milioni di euro che sta rallentando un’operazione che appare comunque destinata a chiudersi.

Calciomercato Juve, nuovi nomi in difesa

E sembra inevitabile per il fatto che da una parte la Vecchia Signora ora ha fretta e intende chiudere ma anche perché dall’altra parte il difensore forte spinge per sbarcare in bianconero e tanto che lo ha comunicato allo stesso club di appartenenza chiedendo di trovare un’intesa sul prezzo.

Le parti sono a lavoro per trovare un punto di incontro magari anche con l’inserimento di contropartite tecniche juventine ma Cristiano Giuntoli, come giusto che sia, si cautela anche nel caso le cose non andassero come sperato. E da questo punto di vista spunterebbero due nuovi nomi riportati da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ed entrambi francesi: Maxence Lacroix del Wolfsburg di 24 anni e in scadenza nel 2025 e Clement Lenglet di 29 anni del Barcellona e con contratto che vede nel 2026 la data ultima. Sembra stia invece perdendo quota Jacub Kiwior secondo la rosea.