Calciomercato Juve, sta attirando l’attenzione di Giuntoli a Euro 2024

Calciomercato Juve, tra gli obiettivi in entrata c’è anche un esterno destro offensivo. Spunta un fedelissimo di Thiago Motta per una soluzione low cost ma Cristiano Giuntoli proverà prima a capire se vi saranno opportunità più a livello Juve. Un paio di profili in effetti sarebbero stati già individuati: si tratta di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund o di Jadon Sancho del Manchester United.

Ma come spesso capita a certi livelli è sempre questione di prezzi, specialmente per il secondo che ha un ingaggio da addirittura 8.5 milioni di euro netti. E a oggi cresce il pentimento per l’esterno che era praticamente della Juventus lo scorso gennaio, per un primo approccio che avrebbe portato forse a una possibile conferma in bianconero adesso.

Calciomercato Juve, prende quota Wimmer da Euro 2024?

Allo stato attuale, invece, è più decisamente fattibile il 22enne tedesco per il quale ci sarebbe anche la possibilità di uno scambio con la Juventus, ma occhio anche a soluzioni alternative. Uno di queste, svela TuttoSport oggi in edicola, è Patrick Wimmer del Wolfsburg rientrato già da un po’ nei radar juventini. Valutato 15 milioni di euro prima di Euro 2024, ora si sta disimpegnando bene nel torneo confermando le relazioni del direttore tecnico. Si tratterebbe di un jolly in quanto può giocare sia su entrambe le corsie che sulla trequarti. Giuntoli lo monitora.