Calciomercato Juve, suggestione El Shaarawy: idea low cost

Calciomercato Juve, anche la fascia offensiva è una priorità di Cristiano Giuntoli in questo momento. Definito il nuovo centrocampo del nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta con Douglas Luiz e Khephren Thuram, e in attesa di piazzare il vertice massimo rappresentato da Teun Koopmeiners, si cerca infatti un esterno sulla destra capace di fare la differenza sia nella capacità di saltare l’uomo che in fase realizzata andando in doppia cifra potenzialmente.

Calciomercato Juve, idea El Shaarawy per la fascia

Così il direttore tecnico juventino ha già avviato i contatti per Jadon Sancho, Mason Greenwood e Karim Adeyemi ma sono tutte operazioni non semplici sul piano economico, date le richieste importanti sia di Manchester United che Borussia Dortmund. Così occhio a una pista teoricamente più economica ma che vanta al contempo un’esperienza importante in Serie A e un potenziale offensivo da non sottovalutare: ovvero Stephan El Shaarawy.

L’italo-egiziano ha infatti caratteristiche gradite al nuovo allenatore della Juventus, ovvero velocità e qualità ma anche capacità di sacrificarsi e ripiegare per priorità tattiche, e così occhio che non possa maturare questa possibilità come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Specialmente nel pieno di altri discorsi come quello relativo a Federico Chiesa che è una priorità giallorossa o Tammy Abraham nuova idea come vice Vlahovic.

Non sarà semplice però scipparlo alla Roma: anche se ha un contratto in scadenza nel 2025, considera il club capitolino la sua seconda casa e ha un rapporto speciale con Daniele De Rossi. Sembra infatti pronto a rinnovare anche a cifre più basse pur di restare. Chissà però quali sarebbero gli sviluppi in caso di chiamata della Vecchia Signora per un’ultima grande sfida nella sua carriera…