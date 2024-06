Calciomercato Juve, svolta Greenwood: l’annuncio dall’Inghilterra

Calciomercato Juve: è Maison Greenwood il grande obiettivo bianconero per la fascia destra nel nuovo 4-2-3-1. Fuori Federico Chiesa che non rientra nei piani di Thiago Motta come il tecnico ha detto anche allo stesso Dt Cristiano Giuntoli, dentro l’esterno inglese del Manchester United che ha caratteristiche ritenute dal tecnico italo-brasiliano decisamente più adatto: è questo il piano della Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, possibile svolta per Greenwood?

Così dopo Michele Di Gregorio in porta ormai già pronto e Douglas Luiz anche virtualmente neo bianconero a centrocampo, potrebbe essere l’esterno quest’anno al Getafe il terzo acquisto in attesa poi di Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners per i quali, probabilmente, bisognerà attendere la fine dell’europeo anche se il trequartista dell’Atalanta è stato costretto al forfait in queste ore.

Per quanto riguarda Greenwood, arrivano novità importanti dall’Inghilterra e in particolare dal Mail Sport: secondo quanto riferito, la Juventus avrebbe avanzato un’offerta da 40 milioni di sterline per il giocatore. Le discussioni – si legge – sarebbero in fase avanzata tuttavia non è ancora possibile parlare di chiusura per un solo motivo: i Red Devils temporeggiano per il momento e potrebbero entrare terze parti nel quadro attuale. Ma tutto lascia pensare che alla fine, in un modo o nell’altro e prima o poi, la fumata bianca arriverà.