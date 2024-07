Calciomercato Juve, svolta per Todibo: c’è l’accordo sulla formula

Calciomercato Juve, Jean-Clair Todibo si avvicina al bianconero grazie ai contatti delle ultime ore sull’asse Torino-Nizza. Come infatti annuncia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i due dirigenti hanno trovato un punto di incontro spinti dalla ferrea volontà del difensore francese di raggiungere la Vecchia Signora. Così ecco che in Costa Azzurra hanno finalmente ammorbidito le richieste aprendo a una formula più abbordabile.

Calciomercato Juve, novità per Todibo

Dopo il ‘no’ alla proposta del prestito con diritto di riscatto e inserimento di Joseph Nonge Boende come contropartita, è arrivato invece l’ok pere una sorta di ‘acquisto in leasing’. Significa sì al prestito ma oneroso e con 7-10 milioni subito e il restante tra 12 mesi massimo per un’operazione garantita da 35 milioni ma anche compreso di bonus. Alla Continassa hanno preso nota di tale svolta ma servirà ancora una cessione per la fumata bianca definitiva, a partire da quella di Dean Huijsen ma non solo.

Il club francese però vorrebbe chiudere entro la fine di questo mese. Sia per non trascinare ancora avanti la questione rendendola anche un tormentone, sia per evitare di pagare la mensilità di agosto al calciatore. Ha fretta anche lo stesso Todibo che scalpita e vuole definire per evitare di ricevere un’altra brutta sorpresa in stile Manchester United.