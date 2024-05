Calciomercato Juve, via Szczesny o Perin? Gli aggiornamenti

Calciomercato Juve, quale futuro per la porta bianconera? Se Michele Di Gregorio sarà il neo portiere bianconero – e lo è già virtualmente – chi gli farà spazio o in generale come andrà ad evolversi la situazione tra i pali per la Vecchia Signora? Perché significherebbe avere in contemporanea tre portieri importanti, considerando i già presenti alla Continassa Wojciech Szczesny e Mattia Perin.

Calciomercato Juve, cosa accade in porta

Come riporta TuttoSport oggi in edicola, il secondo piace alla Fiorentina e il giocatore nel caso risponderebbe positivamente alla chiamata: non gli dispiacerebbe, infatti, tornare a giocare con continuità. Potesse scegliere, la Juventus però cederebbe il polacco. Innanzitutto per una questione di costi: guadagna 6.5 milioni più bonus – ha rifiutato di recente una proposta di rinnovo – e quindi alleggerirebbe di molto il monte ingaggi.

L’estremo difensore dell’Est però vorrebbe restare a Torino fino a fine scadenza e ha nel frattempo rifiutato anche ricche avance arabe. Situazione in evoluzione e non sono da escludere novità su qualsiasi fronte. L’altro nome certo, oltre a Di Gregorio, è quello di Carlo Pinsoglio: resterà in bianconero per questione di lista ma anche perché importante uomo spogliatoio. Pronto il prolungamento fino al 2026.