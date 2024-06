Calciomercato Juve, Szczesny va via in un solo caso

Wojciech Szczesny sembra sia diventato un problema per il calciomercato Juve. Preso infatti Michele Di Gregorio per affidargli completamente i guantoni bianconeri, la Vecchia Signora avrebbe intenzione di salutare il portiere polacco considerando l’ingaggio pesantissimo da 6.5 milioni di euro e specialmente il contratto in scadenza nel 2025, il quale, di fatto, permette di monetizzare solo quest’estate prima di salutare eventualmente a parametro zero.

Calciomercato Juve, ultime su Szczesny

Sembra però che il portiere dell’Est, protagonista a Euro 2024 con la Polonia insieme ad Arkadiusz Milik che anche non ne vuole sapere di salutare la Juve, non vuole lasciare Torino ma rispettare, anzi, la scadenza fissata da contratto. Pare non abbia intenzione di farsi da parte, nonostante la concreta possibilità di perdere finire in panchina per tutta la stagione data l’abilità coi piedi del portiere in arrivo da Monza per un totale di 20 milioni di euro.

Nemmeno una mega offerta dal Medio Oriente pare abbia smosso Szczesny. E non sembra esserci altro nel frattempo, quanto meno non di concreto. Ci sarebbe un solo scenario in cui, come riporta Calciomercato.it, il 34enne potrebbe effettivamente defilarsi e lasciare la Juventus: ovvero nel caso in cui arrivasse una chiamata dalla Premier League. Anche la pista MLS al momento non è contemplata: sarebbe pronto a valutarla solo come passerella finale dall’estate del 2025, ma non da questa.