Calciomercato Juve, Tacchinardi sicuro: “Questo colpo va chiuso assolutamente”

Calciomercato Juve, pezzo dopo pezzo Cristiano Giuntoli sta dando forma al nuovo puzzle bianconero. Lo ha fatto piazzando innanzitutto Kaio Jorge al Cruzeiro e monetizzando un bel po’, bloccando Michele Di Gregorio la cui ufficialità giungerà appena Wojciech Szczesny andrà in Arabia Saudita dal 1 luglio e ha continuato assicurandosi Douglas Costa in cambio di un esubero di Samuel Iling-Junior e anche Weston McKennie se non fosse stato per l’americano, salvo poi virare su Enzo Barrenechea.

Calciomercato Juve, Tacchinardi suggerisce il colpo

Nel frattempo cessione imminente anche per Moise Kean in direzione Fiorentina. Dunque da una parte rinforzi importanti per Thiago Motta ma dall’altra anche uscite per arrivare ad appunto degli obiettivi prefissati o per far cassa e finanziare quelli che verranno. Ce n’è uno in particolare che la Vecchia Signora non dovrà farsi sfuggire assolutamente, come riferito dall’ex juventino Alessandro Tacchinardi in diretta a Radio bianconera: ovvero Teun Koopmeiners.

“E’ un giocatore da prendere assolutamente, le sue caratteristiche di quelli già in rosa non le ha nessuno, lo abbiano visto durante tutta la stagione in campionato”, ha riferito l’ex centrocampista. Tuttavia l’olandese col brasiliano dall’Aston Villa ed eventualmente anche Thuram jr: “Non so se sarebbe una Juve da scudetto con loro, probabilmente manca ancora qualcosa sugli esterni offensivi e in mezzo al campo ma di sicuro il livello si alzerebbe. Obiettivamente negli ultimi anni proprio la mediana ha faticato. Serve qualcuno di personalità e di spessore, speriamo proprio in Koopmeiners e magari in Thiago Motta”, ha concluso Tacchinardi.