Calciomercato Juve, telefonata di Giuntoli a Perin: resterà bianconero

Calciomercato Juve, possibile colpo di scena tra i pali. Con Michele Di Gregorio a un passo dal bianconero c’è infatti da sistemare il discorso relativo agli slot da occupare piuttosto che le gerarchie. Perché queste saranno chiare sin da subito: l’estremo difensore in arrivo dal Monza sarà il nuovo titolare di Thiago Motta, con un secondo da definire tra Wojciech Szczesny e Mattia Perin.

Calciomercato Juve, confermato Perin: via Szczesny

Chi farà spazio al 26enne milanese? La volontà bianconera sarebbe quella di piazzare il 34enne polacco per due motivi: prima per la scadenza contrattuale nel 2025, con un ultimo anno dunque per monetizzare, e poi per l’ingaggio pesantissimo da 6.5 milioni di euro. E arriverebbero conferme in tal senso come riporta TuttoSport oggi in edicola.

Come infatti riporta il quotidiano, Perin ha ricevuto una telefonata in queste ore: quella del Ds Cristiano Giuntoli. In questa il dirigente non gli ha comunicato l’intenzione di cederlo piuttosto di confermarlo in bianconero. Ribadita la fiducia all’ex Genoa che adesso potrebbe andare verso il prolungamento fino al 2027. Fiorentina, Monza e proprio il Genoa erano pronti ad affidargli i guantoni titolari ma il destino del 31enne è tracciato secondo TuttoSport: resterà alla Juve. A dover far spazio è Szczesny. Dovrà dunque trovarsi una nuova sistemazione, che sia negli USA o Emirati Arabi se non altro in Europa.