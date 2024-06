Calciomercato Juve, telefonata Motta-Di Lorenzo: il retroscena

Calciomercato Juve, Giovanni Di Lorenzo è un obiettivo del club e scende in campo anche lo stesso Thiago Motta ufficializzato da poco neo allenatore bianconero. Come svelato infatti da Michele Criscitiello a Sportitalia, ci sarebbe stato un contatto telefonico tra il 41enne subentrato a Paolo Montero in panchina e l’esterno del Napoli attualmente in Germania per Euro 2024.

Calciomercato Juve, telefonata di Motta a Di Lorenzo

Una telefonata voluta direttamente dall’allenatore brasiliano per approcciare col giocatore e capirne i margini. Motta avrebbe ribadito al calciatore quanto già fatto da Giuntoli: ovvero che la Juventus vorrebbe ripartire anche da lui in questa ricostruzione e che lui, nella fattispecie, che lo stima particolarmente per le caratteristiche uniche nel suo ruolo.

Motta – rivela il giornalista – ha infatti capito che un profilo simile non è facilmente riscontrabile sul mercato ed così è scattata la telefonata per provare a convincerlo. Il giocatore, dall’altra parte, avrebbe accolto a pieno l’invito evidenziando all’ex Bologna la sua piena volontà di trasferirsi a Torino. Il problema, avrebbe sottolineato l’atleta, è che non dipenderà solo da lui dato il contratto in essere col Napoli e il muro sia della società che di Antonio Conte. Ma il suo procuratore sta facendo il possibile per accontentarlo e portarlo alla Continassa.