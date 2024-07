Calciomercato Juve, tentato uno scambio per Todibo: i dettagli

Calciomercato Juve, la spesa a Nizza non sarebbe finita. Dopo Khephren Thuram ora ufficialmente bianconero con tanto di prime dichiarazioni da neo juventino, adesso toccherebbe anche all’ex compagno di squadra Jean-Clair Todibo altrettanto pronto a sbarcare a Torino approfittando anche del feeling nato tra le due società dopo quest’ultimo affare.

Calciomercato Juve, si avvicina anche Todibo

Per il difensore però non c’è ancora l’accordo come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ma si troverà un’intesa poiché è nell’interesse di tutti chiudere la trattativa. Lo è per la Vecchia Signora che dovrà trovare velocemente un sostituto di Roberto Calafiori ormai andato, per il calciatore reduce dalla delusione del mancato approdo al Manchester United sfumato in extremis e per la società francese che dovrà mantenere la parola data al giocatore a proposito della cessione e monetizzare un bel po’.

Si lavora a tal proposito per trovare un punto di intesa a fronte della richiesta iniziale di 35-40 milioni di euro, coi transalpini che al momento rifiutano l’inserimento di contropartite come Daniele Rugani o Arkadiusz Milik ma c’è fiducia nel club bianconero per una chiusura a stretto giro. Soprattutto per la volontà del calciatore che ha messo Madame come priorità assoluta per il suo futuro, senza considerare altre piste al momento.