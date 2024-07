Calciomercato Juve, Thiago Motta comunica la cessione a 6 giocatori

Calciomercato Juve, Thiago Motta ha parlato coi giocatori considerati fuori dal nuovo progetto tecnico ieri alla Continassa annunciandogli l’uscita: lo riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si tratta per l’esattezza di sei giocatori che, comunque vada, dovranno necessariamente salutare il bianconero in quanto non c’è posto per loro nella nuova squadra.

Calciomercato Juve, Thiago Motta comunica la cessione: i nomi

Si tratta più esattamente di Arthur Melo di rientro dalla Fiorentina dopo la sua miglior stagione in Italia, Daniele Rugani nonostante anche il recente rinnovo e Mattia De Sciglio ai margini ormai già da un po’. E’ con loro che ha potuto parlare ieri di persona ma lo farà prossimamente anche con Weston McKennie, Arkadiusz Milik e Filip Kostic anche se c’è già stato un primo approccio e indicazione in via telefonica con loro. Per il tecnico italo-brasiliano tutti questi non sono adatti alla sua filosofia di gioco.

L’americano, di rientro dopo la Coppa America, era già consapevole di dover fare le valigie soprattutto dopo aver fatto quasi saltare l’approdo di Douglas Luiz a Torino. Decisamente inaspettato sarà stato invece per il centravanti polacco che aveva annunciato tutta la sua volontà di restare nel capoluogo pimeontese quest’anno. Probabilmente consapevole, invece, l’esterno serbo che potrebbe raggiungere un suo ex allenatore in Premier League. Gli agenti di tutti questi ora dovranno trovare nuove soluzioni e il prima possibile, per il bene di tutti