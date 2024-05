Calciomercato Juve, Thiago Motta ha già tre intoccabili: i nomi

Calciomercato Juve, acquisti importanti ma soprattutto conferme in rosa. E’ così che dovrà nascere la nuova Vecchia Signora che guidata da Thiago Motta dovrà cambiare nella filosofia ma non certamente nella ambizioni: col Dt Cristiano Giuntoli ci sarà una nuova linea sostenibile, il che significa che non ci saranno spese pazze o incontrollate e verrà ridotto il monte ingaggi come del resto sta già accadendo.

Fuori Massimiliano Allegri con uno stipendio da addirittura 10 milioni di euro a stagione – anche se gliene manca ancora uno e per il quale si proverà a trovare un’intesa con buonuscita -, dentro appunto l’italo-brasiliano oramai ex Bologna che invece guadagnerà ‘appena’ 3.5 milioni rispetto al suo precedessore. Addio seppur a malincuore ad Alex Sandro coi suoi 6 milioni di ingaggio e saluteranno anche altri profili dall’ingaggio pesante, che siano titolari o no.

Dentro giovani affamati, di assoluto talento, ma dai costi più contenuti, Almeno nella fase iniziale. Come potrebbero esserlo per esempio Teun Koopmeiners o Roberto Calafiori: costi importanti per i cartellini – che verrebbero coperti dalle cessioni – ma con ingaggio non sproporzionati considerando le provenienze da Atalanta e Bologna. Ma come dicevamo, anche le permanenze di talenti che sono già in bianconero saranno fondamentali per il nuovo corso. E Thiago Motta sembra aver già individuato alcuni profili intoccabili.

Calciomercato Juve, per Thiago Motta già tre intoccabili

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola per esempio, il 41enne è felice di ritrovare Andrea Cambiaso dopo l’esperienza condivisa a Genova: è per centrale nella nuova formazione e il rinnovo contrattuale lo conferma anche per il fronte societario. Così come l’allenatore è pronto a puntare su Kenan Yildiz e Nicolò Fagioli che anche dovranno essere assolutamente confermati dalla dirigenza.

Motta – si legge sempre sul quotidiano – sogna inoltre una coppia difensiva composta da Bremer e Calfiori ma qui il discorso è differente. Il primo potrebbe essere un sacrificato d’onore per finanziare il mercato e bisognerà comprendere che tipi di offerte eventuali arriveranno. Per il difensore rossoblu c’è tutta la volontà della Juventus ma bisognerà fronteggiare anche il muro bolognese. Non sarà semplice insomma regalargli questo pacchetto centrale. O quanto meno non scontato.