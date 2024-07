Calciomercato Juve, Thiago Motta ha trovato il nuovo Zirkzee?

Calciomercato Juve, sistemato il centrocampo con Douglas Luiz e Khéphren Thuram ora si puntella la difesa col colpo a sorpresa che riporta a Juan Cabal e con Jean-Clair Todibo scelto per prendere il posto nella nuova difesa titolare accanto a Gleison Bremer. Poi si passerà all’attacco, iniziando dalla trequarti dove c’è il sogno Teun Koopmeiners per il quale la Vecchia Signora non indietreggia affatto dopo l’annuncio da Bergamo e in generale diversi rinforzi da inserire nel nuovo 4-2-3-1 tra fasce e non solo.

Calciomercato Juve, Raspadori un baby Zirkzee?

Oltre agli esterni, infatti, bisognerà prendere anche una figura che faccia da vice a Dusan Vlahovic. Un attaccante che prenda il posto del partente Moise Kean e anche di Arkadiusz Milik che pure è destinato a lasciare Madame. E in queste ore ci sarebbe un’idea che starebbe prendendo particolarmente forma: Giacomo Raspadori del Napoli.

Come infatti riporta TuttoSport oggi in edicola, Thiago Motta apprezza parecchio l’attaccante azzurro soprattutto per le capacità di saper legare il gioco e dialogare nello stretto con gli esterni così da favorire l’inserimento dei centrocampisti. Movenze tipiche di un certo Joshua Zirkzee che avrebbe portato volentieri con sé da Bologna ma che è volato invece in Inghilterra, direzione Manchester. Potrebbe arrivare tramite uno scambio con Federico Chiesa ma chissà che non vi sia un’offensiva anche a prescindere.