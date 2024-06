Calciomercato Juve, Thiago Motta vuole lui: è il primo della lista

Calciomercato Juve: sigillato il secondo tassello virtuale di questa campagna acquisti appena gli inizi. Inizia così a prendere forma la nuova squadra di Thiago Motta. Dopo Michele Di Gregorio pronto a diventare il nuovo portiere bianconero, per il quale si attende l’annuncio che arriverà solo da luglio in poi con la cessione di Wojciech Szczesny che gli farà spazio, è fatta alla fine anche per Douglas Luiz che sarà quindi il secondo rinforzo per puntellare anche il centrocampo.

Sospiro di sollievo, infatti, per il brasiliano che a Torino ci approderà eccome in compagnia della dolce metà Alisha Lehmann pronta a rinforzare parallelamente la J Women mentre dall’altra parte andranno Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea al posto di Weston McKennie che ha tirato troppo la corda a fronte delle richieste per sbarcare in Premier League. Ora manca però il grande obiettivo estivo di quest’estate, nonché il primissimo nome sulla lista di Thiago Motta come riporta TuttoSport oggi in edicola.

Calciomercato Juve, chi è la priorità di Thiago Motta

Di chi si tratta? Di Teun Koopmeiners non più solo una priorità assoluta di Cristiano Giuntoli ma anche dello stesso allenatore che lo ha messo in cima alla lista dei desideri di questo mercato. E’ attorno alla sua presenza sulla trequarti che ha intenzioni di costruire la nuova Juventus così si attende l’affondo bianconero nelle prossime settimane.

La Vecchia Signora proporrà alla Dea 30 milioni di euro più Dean Huijsen valutato sempre 30 milioni per un totale di 60 proprio come richiesto dai bergamaschi. Se il talentuoso difensore dovesse essere stimato diversamente dalla società lombarda, possibile che la Juventus provi a piazzarlo all’estero e dirottare il cash che ne verrebbe in quest’operazione a quel punto senza contropartite. Koopmeiners, nel frattempo, forte di un accordo quinquennale da 4.5 milioni a stagione, attende sviluppi.