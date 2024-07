Calciomercato Juve, Thuram 2° acquisto: è praticamente fatta

Il calciomercato Juve ora entra davvero nel vivo. Ufficializzato infatti il primo acquisto con Douglas Luiz effettivamente bianconero da adesso, pronto anche il secondo rinforzo di quest’estate come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Si tratta di Khephren Thuram, sempre più vicino alla Vecchia Signora specialmente ora che Adrien Rabiot non ha più firmato la proposta di rinnovo ed è a tutti gli effetti un giocatore svincolato.

Calciomercato Juve, ecco pronto anche Thuram

Se il brasiliano rappresenta in effetti in regista del nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta, ora bisognerà far spazio all’incontrista che metterà muscoli e dinamismo in mediana. L’intento è quello di chiudere già in questa settimana e l’affare è in fase avanzata e ci sono tutti i presupposti affinché si chiuda davvero a strettissimo giro.

Il giocatore, spinto anche da papà Lilian, è stuzzicato dall’esperienza in Serie A dove raggiungerà il fratello Marcus e ha già detto sì a Madame con un principio di accordo per un ingaggio da 2 milioni di euro. Per quanto riguarda la cifra per il cartellino, si ragione sui 20 milioni di euro totali ma è da definire la gestione dei bonus: la Juventus vorrebbe infatti abbassare la parte fissa e incrementare appunto quella variabile, tipo 15-5 o 16-4, ma bisognerà trovare l’equilibrio con la controparte. Di sicuro l’affare è pronto e solo da formalizzare a questo punto.