Calciomercato Juve, Thuram arriva tramite uno scambio?

Calciomercato Juve: si registra una grande accelerata del Dt Cristiano Giuntoli per Khephren Thuram. Il motivo è noto: Adrien Rabiot non metterà la firma su quel rinnovo ormai pronto da settimane e il dirigente bianconero ha visto nel figlio d’arte il sostituto adatto del Cavallo Pazzo, nonché l’altra pedina da inserire accanto al neo acquisto Douglas Luiz nel 4-2-3-1 di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, scambio col Nizza per Thuram?

Non ci sono margini, infatti, per un prolungamento dell’ex Paris Saint-Germain che come è arrivato anni or sono da parametro zero così se ne andrà per cercare di sbarcare al Real Madrid o in una big della Premier League, come il Manchester United in particolare. Così è stata indirettamente rispedita al mittente la proposta triennale da 7.5 milioni di euro.

Dentro Thuram jr che porterebbe un risparmio enorme nelle casse bianconere e che ha già dato il suo sì alla Vecchia Signora. Nel frattempo, come riporta il Corriere Torino oggi in edicola, il Nizza ha sensibilmente calato le pretese alla luce del solo anno di contratto rispetto alla scadenza: non più 40 milioni di euro ma 25 adesso, anche se sembrerebbe disposto ad accettare anche 18 milioni dalla Juventus. Cifra però – aggiunge il quotidiano – che potrebbe ancora scendere inserendo una contropartita. Si pensa ad Arkadiusz Milik, Moise Kean o un giovane della Next Gen.