Calciomercato Juve, Todibo o Kiwior: chi è ora la priorità in difesa

Calciomercato Juve, è andato tutto secondo i piani per Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram ma bisogna resettare per quanto riguarda la difesa. Roberto Calafiori, priorità assoluta del reparto di Thiago Motta e dell’intero club bianconero, è infatti sfumato per un passaggio all’Arsenal grazie a una mega operazione da oltre 50 milioni di euro. Il tecnico italo-brasiliano aspettava con entusiasmo il 22enne per realizzare una super coppia con Gleison Bremer, invece anche dovrà rivedere i propri piani.

Calciomercato Juve, chi è la priorità ora per la difesa

Così la Vecchia Signora già in queste ore è a lavoro per trovare un’alternativa e la soluzione potrebbe giungere dal Nizza, la squadra da cui sta proprio arrivando il centrocampista francese figlio del grande ex Lilian per un affare da 20 milioni di euro complessivi. Si tratta di Jean-Clair Todibo che, come conferma TuttoSport oggi in edicola, anche è in uscita dalla società della Costa Azzurra e seguirebbe con entusiasmo il compagno di squadra.

Così Cristiano Giuntoli potrebbe reindirizzare i soldi della cessione in programma di Dean Huijsen per assicurarsi l’ex Barcellona al centro della difesa. Allo stato attuale, riporta Ts, Todibo è la priorità per il reparto arretrato ancor più di Jacub Kiwior dell’Arsenal che resta il piano B. Lo è stato prima di Calafiori e lo diventa ora per il 24enne francese. Solo se dovesse non andare in porto tale pista si punterebbe poi all’ex Spezia che Motta conosce bene.