Calciomercato Juve, Todibo spinge per il bianconero: le ultime

Calciomercato Juve, aumentano davvero le possibilità di un doppio affare col Nizza. Non più solo Khephren Thuram ma anche Jean Clair Todibo individuato come il nuovo nome per la difesa una volta sfumato, purtroppo, Roberto Calafiori in direzione Premier League con Arsenal in particolare. La Vecchia Signora avanza spedita per quest’altra pista e gran parte del merito sarebbe proprio… del calciatore.

Calciomercato Juve, Todibo spinge per il bianconero

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il 24enne, saltato il trasferimento al Manchester United, ora ha in testa di approdare a Torino. L’ex Barcellona vuole infatti la Serie A per un salto di qualità importante e punta al passaggio in bianconero e sta spingendo, tanto che ha anche avvisato il suo entourage di aspettare la Juventus in queste settimane.

Una posizione così netta che ha portato in queste ore il West Ham, che aveva offerto 35 milioni al Nizza, a virare su Max Kilman del Wolverhampton anche già ufficializzato. Una concorrente in mano dunque per Cristiano Giuntoli, ma resta da superare la richiesta del club francese da 40 milioni di euro. La stessa cifra che i Red Devils avrebbero garantito per il trasferimento se non ci fosse stato lo stop dell’UEFA per questioni regolamentari, dal momento che i due club hanno la stessa proprietà.