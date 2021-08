Calciomercato Juve, si scaldano le trattative di Cherubini

Calciomercato Juve – Mercato bloccato? Non proprio. Dopo un mese di luglio non troppo vivace, se si escludono tutte le operazioni che hanno portato giovani talenti tra Primavera e Under 23, il mercato della Juventus si scalda ad agosto.

Questo, sarà il mese decisivo, per Cherubini e gli uomini di mercato bianconeri, per completare le trattative in essere e mettere nelle mani di Allegri una rosa competitiva ed equilibrata nei suoi elementi.



IL PUNTO DELLA SITUAZIONE – Dopo averla cercata invana, nel mercato di gennaio, la Juventus si appresta ad accogliere la quarta punta. Tutto fatto per Kaio Jorge, attaccante del Santos classe 2002. Il brasiliano, al momento, si trova dalla sua famiglia a Recife; nei prossimi giorni prenderà un volo per raggiungere Torino e cominciare, ufficialmente, la sua nuova avventura in bianconero.

Calciomercato Juve, ecco cosa sta per succedere

Questione centrocampo, affare spinoso viste le lacune del reparto negli ultimi anni. Ad aggiungere fosforo al reparto dovrebbe essere Manuel Locatelli. In programma, domani, un incontro con il Sassuolo che potrebbe rivelarsi decisivo.

Tra l’offerta della Juve e la domanda ballano ancora 5 milioni: una distanza tutt’altro che abissale e che si lavora per limare. Sempre a centrocampo, si ragiona sul ritorno di Pjanic. Il calciatore lascerà il Barcellona e la volontà è quella di tornare a Torino.

Da parte della Vecchia Signora, che domani potrebbe incontrare l’entourage del calciatore, c’è la volontà di riaccoglierlo. Prima, però, c’è da risolvere la questione Ramsey: in uscita ma senza un club che si sia fatto avanti in maniera concreta per acquistarlo.

calciomercato-juve

fonte: Ilbianconero.com