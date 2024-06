Calciomercato Juve, Trevisani sicuro: “Ora serve questo colpo”

Il calciomercato Juve procede secondo i piani al momento. Certo con qualche imprevisto come emerso per il caso Douglas Luiz, ma in linea con le aspettative e col risultato finale garantito proprio come accaduto col centrocampista brasiliano che sarà così il primo rinforzo anche effettivo per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta.

Seguirà poi il portiere, Michele Di Gregorio, appena arriverà il 1 luglio e si potrà sbloccare la cessione di Wojciech Szczesny che alla fine anche vedrà la fumata bianca per la felicità di Cristiano Giuntoli che alleggerirà il tetto ingaggio rispetto ai 6.5 milioni di euro di stipendio per il 34enne polacco in scadenza nel 2025 e assicurandosi un portiere di assoluto livello, giovane e decisamente più economico al contempo.

Calciomercato Juve, il suggerimento di Trevisani

E adesso quale sarà il prossimo colpo? O quanto meno chi la Vecchia Signora dovrebbe prendere? Ha le idee chiare Riccardo Trevisani da questo punto di vista che, intervenuto sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio, si è pronunciato così: “Dopo Douglas Luiz mi aspetto un crack, un giocatore capace di far la differenza. Abbiamo letto di Adeyemi e di Sancho in questi giorni: ecco, un giocatore con determinate caratteristiche, capace di saltare l’uomo, uno profilo forte e internazionale. Uno di grande grande livello”. E proprio così la Juventus starebbe effettivamente provando a prendere per la fascia.