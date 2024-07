Calciomercato Juve, trovata una nuova sistemazione per McKennie?

Calciomercato Juve, è ampia la lista dei giocatori in uscita dalla Continassa tant’è che corrisponde a un’intesa formazione in uscita. Tra tutti questi ce n’è soprattutto uno: Weston McKennie, centrocampista per il quale, soprattutto dopo quanto accaduto nell’ambito della trattativa con l’Aston Villa che ha quasi fatto saltare l’affare Douglas Luiz, bisognerà trovare il prima possibile una soluzione.

Calciomercato Juve, nuova acquirente per McKennie?

Cristiano Giuntoli e l’intera società non hanno preso bene, infatti, l’atteggiamento del calciatore e non ci sarà futuro per lui a Torino, soprattutto dopo aver rifiutato lo scorso anno la proposta di rinnovo per il contratto attualmente in scadenza nel 2025. Zero possibilità assolute affinché si ripeta lo scenario della scorsa estate, quando da giocatore completamente ai margini è stato alla fine reintegrato e reso anche titolare da Massimiliano Allegri.

Ora sarà partenza al 100% e mentre si è parlato di possibile pista turca per il 25enne statunitense ora spunta un altro scenario. Come svela infatti il Corriere della Sera oggi in edicola, il calciatore potrebbe ritornare in patria dove l’Inter di Miami, la squadra di Lionel Messi, sembra volerlo portare nella Major League Soccer. Thiago Motta nel frattempo – si legge sul giornale – insieme col direttore tecnico affinché venga snellita la rosa bianconera che presenta appunto parecchi esuberi in questo momento.