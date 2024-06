Calciomercato Juve, trovato il nuovo terzino sinistro: costa 10 milioni

Calciomercato Juve: non solo la squadra in campo, sarà necessario rinforzare anche la panchina per la prossima stagione. Specialmente questa considerando le diverse competizioni a cui la Vecchia Signora parteciperà il prossimo anno, come la nuova ed entusiasmante Champions League ma anche il mondiale per club a fine anno. Così se la base fondamentalmente c’è, e sarà necessario giusto 3-4 tasselli per rinforzarla, bisognerà puntellare anche l’intero organico offrendo alternative di garanzia a Thiago Motta.

Calciomercato Juve, chi prenderà il posto di Alex Sandro?

Da questo punto di vista c’è soprattutto un tassello mancante allo stato attuale: il terzino sinistro. Oltre Andrea Cambiaso fresco del rinnovo contrattuale e sicuro del posto da titolare col suo vecchio maestro al Genoa, l’addio di Alex Sandro dopo lunghi 9 anni ha lasciato un vuoto che bisognerà colmare specialmente numericamente. Servirà quindi un esterno basso mancino che possa alternarsi col 24enne.

Da questo punto di vista, come riporta TuttoSport oggi in edicola, c’è un sinistro puro nella lista di Cristiano Giuntoli per la difesa: si tratta di Mario Mitaj, albanese di passaporto greco classe 2003 e attualmente in forza al Lokomotiv Mosca. Il costo è alla portata e all’insegna della nuova linea sostenibile che caratterizzerà questa nuova era gobba: ‘appena’ 10 milioni di euro.