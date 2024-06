Calciomercato Juve, l’ultima offerta per Koopmeiners fa vacillare l’Atalanta

Calciomercato Juve, la Vecchia Signora si avvicina a Teun Koopmeiners con l’ultima offerta presentata all’Atalanta: lo svela SportMediaset. In attesa di Michele Di Gregorio oramai bianconero virtuale e presto anche reale, e con Adrien Rabiot a un passo dalla firma del contratto per il prolungamento, il trequartista olandese resta il grande obiettivo per questa sessione estiva oltre all’altro grande obiettivo ovvero Roberto Calafiori.

Calciomercato Juve, Koopmeiners si avvicina?

Come infatti riporta il portale dell’emittente televisiva, i bergamaschi non sarebbero rimasti insensibili all’ultima proposta juventina la quale prevede 30 milioni di euro cash e il cartellino di Dean Huijsen, giovane centrale di difesa in prestito alla Roma nell’ultima stagione e valutato 25-30 milioni per un affare complessivo da quasi 60 milioni, proprio la cifra richiesta dalla Dea per cedere il proprio gioiello.

Soprattutto con l’infortunio di Giorgio Scalvini, il difensore olandese potrebbe diventare la carta vincente per sbloccare un’operazione per Cristiano Giuntoli determinante e quasi obbligatoria. Il dirigente bianconero deve pensare non solo a convincere la società lombarda ma anche a superare una big internazionale che sarebbe pronta a soffiare Koopmeiners, ovvero il Liverpool che in queste ore ha tentato anche Di Gregorio che alla fine ha voluto mantenere la parola data al club piemontese.