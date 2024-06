Calciomercato Juve, ultimissime per Douglas Luiz: com’è la situazione

Calciomercato Juve, frenata per il maxi scambio con l’Aston Villa per la tripla operazione in corso sull’asse Torino-Birmingham. Come annunciato ieri, è Weston McKennie a bloccare il tutto al momento: manca ancora l’intesa sull’ingaggio e in attesa della fumata bianca non arriva il semaforo verde definitivo per Douglas Luiz pronto ad approdare a Torino e non da solo e Samuel Iling-Junior invece altrettanto con la valigia pronta per andare dall’altra parte.

Calciomercato Juve: ultime su Douglas Luiz, McKennie e Iling-Junior

Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la fiducia sull’affare resta intatta nonostante tutto. Anche perché il centrocampista USA ha dato comunque disponibilità al trasferimento in Inghilterra, quindi si dovrebbe andare comunque verso la fumata bianca per un’operazione conclusiva da 18 milioni di euro più appunto i due giocatori. Non dovrebbe essere a rischio quindi l’affare malgrado l’imprevisto e a prescindere difficilmente il Dt Cristiano Giuntoli si farà sfuggire tale occasione di mercato.

Il brasiliano, attualmente impegnato nella Coppa America, è ritenuto infatti una pedina importantissima per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta piazzandosi davanti alla difesa dove sarà chiamato ad elevare il tasso tecnico del centrocampo juventino ma alzare anche la quota goal del reparto rispetto alla passata stagione. Caratteristiche che ha assolutamente nelle corde e che dovrà mettere a servizio della Vecchia Signora.