Calciomercato Juve, un bianconero va da Guardiola al City? 

Calciomercato Juve, obiettivo Teun Koopmeiners. E’ il primo nome sulla lista sia di Cristiano Giuntoli che vuole regalare a Thiago Motta un profilo di spessore il centrocampo che per lo stesso tecnico italo-brasiliano che vuole costruire attorno all’olandese sulla trequarti la sua nuova Juventus. Per averlo, però, servono i 60 milioni richiesti dall’Atalanta che soltanto una cessione o contropartita potrà portarli.

Calciomercato Juve, un talento juventino da Guardiola?

E il nome individuati per tale causa è stato individuato già da un po’ e corrisponde al profilo di un giovanissimo juventino dal grande futuro, immolato però alla causa per un bene ritenuto superiore come l’approdo appunto del 26enne atalantino: si tratta di Dean Huijsen di rientro dal prestito alla Roma e che la Vecchia Signora è pronta a vendere per 30 milioni e con diverse società alla finestra.

Oltre alla stessa Atalanta interessata, in pressing c’è in particolare il Borussia Dortmund ma occhio anche all’inserimento del Girona nelle ultimissime ore sta insistendo in particolare col papà-agente del calciatore spagnolo-olandese. Appartenente al gruppo City, per il 19enne significherebbe – evidenzia TuttoSport oggi in edicola – anche poter sbarcare alla corte di Pep Guardiola magari tra un paio di anni qualora dovesse – nel caso in cui l’affare davvero si facesse – superare l’esame spagnolo.