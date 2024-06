Calciomercato Juve, un’altra squadra dietro i dubbi di McKennie?

Calciomercato Juve, Weston McKennie continua a bloccare lo scambio con Douglas Luiz e che coinvolge altre due parti in gioco: Samuel Iling-Junior pure atteso all’Aston Villa in questa maxi operazione da una parte e anche la bellissima e talentosa Alisha Lehmann dall’altra, fidanzata del brasiliano pronto ad approvare a Torino se tutto andrà come si spera, che giocherà nella J Women. Il problema, però, è che dovrà sbloccarsi questo intoppo creato dal centrocampista USA.

Calciomercato Juve, il Tottenham dietro i problemi di McKennie?

Ma se ci fosse un’altra squadra dietro a questo suo tentennamento in direzione Birmingham? Il dubbio viene alla luce di un’indiscrezione che in effetti giunge dal giornalista britannico Pete O’Rurke il quale riferisce di un possibile inserimento del Tottenham che sarebbero pronti a mettere 18 milioni di euro sul piatto, la stessa valutazione dell’Aston Villa, ma col giocatore che potrebbe preferire gli Spurs.

Così fosse, bisognerebbe capire la reazione dei Leoni: tanto potrebbero accontentarsi della controparte cash per chiudere l’affare, tanto potrebbero far saltare tutto in quanto indispettiti. Il fatto che abbiano necessità di incassare, e tra l’altro entro il prossimo 30 giugno per motivi di bilancio, fa ben sperare. Così come induce all’ottimismo la piena volontà del 26enne brasiliano, attualmente impegnato in Coppa America, che si sente già un giocatore della Juventus in attesa delle formalità.