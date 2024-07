Calciomercato Juve, vertice Thiago Motta-società: i prossimi obiettivi

Calciomercato Juve, pronto un vertice tra Thiago Motta e la società per fare il punto sui colpi in entrata e non solo: lo riporta il Corriere Torino oggi in edicola. Secondo quanto si apprende dal quotidiano, pronto l’arrivo in città nella giornata di ieri e dopo le visite mediche per quest’oggi, il tecnico incontrerà la dirigenza bianconera per definire le strategie da seguire per le prossime settimane.

Calciomercato Juve, ecco i prossimi obiettivi

Presi ormai Douglas Luiz e Michele Di Gregorio ora anche ufficiali e in attesa di Khéphren Thuram pronto a sbarcare nel capoluogo piemontese, c’è l’intenzione di mettere il punto escalamtivo a centrocampo e questo sarà possibile calando l’asso per Teun Koopmeiners. La priorità ora dovrà infatti andare sull’olandese in attesa all’Atalanta, ma prima sarà necessaria una cessione importante per far cassa e reindirizzare la somma a Bergamo.

Tra le priorità assolute anche un difensore centrale che non sarà, purtroppo, Roberto Calafiori che andrà invece in Premier League: cresce la candidatura di Jean-Clair Todibo a tal proposito. Tra gli obiettivi anche un esterno di fascia alto al posto di Federico Chiesa e in tal senso Jadon Sancho resterebbe la priorità. Parallelamente, però, ci saranno da piazzare anche diversi esuberi ancora presenti in rosa.