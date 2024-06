Calciomercato Juve, via dopo 14 anni: non resterà con Thiago Motta

Calciomercato Juve, la rivoluzione targata Thiago Motta è iniziata. Anche se l’annuncio ufficiale per il tecnico italo-brasiliano ancora non è giunto ma è atteso per la prossima settimana, il ribaltone alla Continassa sta già avvenendo attraverso le indicazioni del 41enne di San Paolo a Cristiano Giuntoli e agli uomini di fiducia che l’ex allenatore del Bologna sta portando con sé a Torino.

Calciomercato Juve, saluta Claudio Filippi

Così come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, dal punto di vista dello staff lascerà dopo 14 anni e 9 scudetti il ruolo di preparatore dei portieri Claudio Filippi: parliamo uno degli ultimissimi superstiti dell’inizio dell’era Andrea Agnelli. Era arrivato nel 2014 con Claudio Del Neri ed è poi rimasto successivamente anche con Antonio Conte, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Andrea Pirlo.

Il prossimo anno, però, non sarà più lui a occuparsi dei portieri. Motta piuttosto porterà due fedelissimi: Dossu Yovo ex Paris Saint-Germain e Lozano ex Villarreal. Tuttavia Filippi non andrà definitivamente via ma ha accettato un nuovo ruolo presso la Vecchia Signora ovvero il coordinamento dei portieri del settore giovanile. E a proposito di porta: tutto pronto ormai per l’arrivo di Michele Di Gregorio in bianconero. Affare totale da 20 milioni di euro.