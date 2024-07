Calciomercato Juve, vicina la cessione di Rugani: dove giocherà

Calciomercato Juve, sta per salutare anche un altro giocatore bianconero considerato un esubero col nuovo corso firmato Thiago Motta: si tratta di Daniele Rugani che a fine campionato aveva anche rinnovato il proprio contratto e che adesso dovrà fare dietrofront, preparando un futuro insieme alla neo moglie Michela Persico e il figlioletto Tommaso lontano da Torino dopo questi anni meravigliosi nel capoluogo piemontese.

Calciomercato Juve, Rugani ai saluti

Come conferma infatti anche il Corriere Torino oggi in edicola, l’ex Empoli è prossimo a salutare la Vecchia Signora per approdare in Arabia Saudita. Come aggiunge in parallelo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito, in effetti il 29enne va verso l’Al Shabab che gli offre un ingaggio quasi triplo rispetto all’attuale stipendio juventino.

Anche se sullo sfondo resta anche la suggestione Olanda con l’Ajax dell’italiano Francesco Farioli che anche insiste, seppur a cifre probabilmente differenti. La scelta spetterà al calciatore: pensare a questo punto prevalentemente al fattore economico o restare comunque in Europa, in un calcio che incuriosisce, e dove potrebbe essere protagonista nelle coppe europee.

Il classe 94 sarà in ogni caso un’altra cessione che porterà cash nelle casse bianconere che andrà a rinvigorire il budget mercato per sferrare i prossimi assalti in programma dopo Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khephren Thuram.