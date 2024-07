Calciomercato Juve, visite finite per Alisha Lehmann: numero speciale

Calciomercato Juve, mentre sono in corso le visite mediche di Michele Di Gregorio prossimo a diventare il nuovo portiere bianconero sono terminate quelle di Alisha Lehmann che invece rinforzerà le J Women e arrivata nel corso dell’operazione relativa al compagno Douglas Luiz. Quest’ultimo li ha svolte negli Stati Uniti i test clinici raggiunto da un medico del club poiché attualmente impegnato con la Coppa America, mentre la calciatrice star dei social è stata al J Medical di Torino.

Calciomercato Juve, ecco anche Alisha Lehmann

La giocatrice, centrocampista offensiva, vestirà la maglia numero 7 ricordando non volendo un’altra grande operazione di marketing bianconera relativa a CR7 diversi anni fa. Ha inevitabilmente attirato l’attenzione all’esterno della struttura e all’interno anche per la sua smisurata bellezza che ha contribuito a renderla famosa non solo in campo per i suoi numeri ma anche in rete tra social vari.

L’operazione per il suo approdo alla Vecchia Signora, sempre nell’ambito dell’operazione relativa a Douglas Luiz e con Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior all’Aston Villa, sarebbe costata 50 mila euro secondo le indiscrezioni. Per un ingaggio da 70 mila euro netti all’anno per la svizzera che farà parlare molto di sé e si spera non solo per il fascino ma anche per le giocate nella compagine femminile juventina che anche punta a traguardi importanti per natura stessa di Madame.