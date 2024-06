Calciomercato Juve, visite mediche per Di Gregorio: quando le farà 

Calciomercato Juve: pronto il cambio tra i pali. Dentro Michele Di Gregorio in arrivo dal Monza, fuori Wojciech Szczesny destinato al Medio Oriente. Una staffetta che ormai è solo formalità e che andrà a concretizzarsi tra pochi giorni, ovvero quando il 34enne polacco saluterà effettivamente la Vecchia Signora sbarcando in Arabia Saudita a partire dal 1 luglio quando il mercato arabo aprirà ufficialmente.

Calciomercato Juve, pronte le visite mediche per Di Gregorio

Tutto fatto per il resto con l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo: pronti 4-5 milioni per il club bianconero, 20 al giocatore a stagione con un contratto biennale che lo renderà l’estremo difensore più pagato del mondo in questo periodo storico. Esulta quindi il calciatore dell’Est ma lo farà anche la società bianconera che monetizzerà per un giocatore in scadenza nel 2025 e soprattutto si alleggerirà dell’ingaggio da 6.5 milioni di euro con un’operazione che andrà a finanziare indirettamente il neo acquisto.

E ci siamo per Di Gregorio. Come infatti annuncia il Corriere della Sera oggi in edicola, il 26enne milanese settimana prossima sosterrà anche le visite mediche diventando così effettivo in bianconero. Sarà lui il nuovo portiere titolare dell’era Thiago Motta con Mattia Perin che ha nel frattempo rifiutato una ricca offerta per restare alla Juve. Non è ancora noto il giorno esatto ma è certo che la società si sta muovendo per i test medici di rito per la prima settimana di luglio.