Calciomercato Juve, visite mediche per Douglas Luiz: via alla seconda parte

Calciomercato Juve: è il giorno di Douglas Luiz. Oltreoceano poiché impegnato col Brasile in Coppa America, ma lo è comunque. Come infatti annuncia SkySport, si metterà oggi la parola fine alla questione che si è trascinata più del dovuto a causa dell’imprevisto emerso con Weston McKennie ed Enzo Barrenechea poi inserito come altra contropartita tecnica insieme a Samuel Iling-Junior in direzione Premier League.

Calciomercato Juve, visite mediche per Douglas Luiz

E in tutto questo il 26enne verdeoro non arriverà da solo a Torino appena finita la rassegna continentale, ma lo farà accompagnato da Alisha Lehmann che rinforzerà le J Women. Detto questo, come si legge sul sito dell’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista sudamericano ha già svolto la prima parte dei test fisici e la seconda saranno fatte nel pomeriggio. Siamo dunque vicinissimi alla fumata bianca con la firma sul contratto e il possibile annuncio bianconero nelle prossime ore.

Si tratta di un’operazione complessiva da 50 milioni di euro per il talento di Rio de Janeiro, con Barrenechea e Ililing-Junior valutati 22 milioni più bonus (arrivando a 24-25 milioni) più una percentuale sulla futura rivendita in caso di determinate cifre. All’Aston Villa, come noto, ci sarà anche un conguaglio economico. Pronto dunque il primissimo rinforzo per Thiago Motta e il suo nuovo 4-2-3-1.