Calciomercato Juve, viva l’idea Berardi: quando tornerà in campo

Calciomercato Juve, c’è sempre Domenico Berardi sullo sfondo per l’attacco bianconero. Ma appunto sulle retrovie, come potenziale piano B, e non come una priorità come invece lo era la scorsa estate salvo non farsi nulla per la resistenza totale del Sassuolo che ha perso un’ottima opportunità di monetizzazione, soprattutto considerando poi come è andata comunque alla fine, e specialmente un’occasione di vita per il 29enne calabrese che dopo un’intera carriera in neroverde sognava la Vecchia Signora.

Calciomercato Juve, quando rientrerà Berardi

Adesso con la società emiliana in Serie B e il fantasista calabrese di rientro dal grave infortunio che gli ha fatto saltare la seconda parte di stagione, ovvero la rottura del Tendine di Achille, lo scenario si è completamente ribaltato. La cessione infatti ora è per certi aspetti obbligatoria ma al contempo, data la cadetteria e l’acciacco anche piuttosto serio del giocatore, la richiesta è crollata e potrebbe assestarsi attorno ai 10 milioni di euro rispetto ai 40 sparati appena dodici mesi fa. Il rientro è previsto tra settembre e ottobre, anche se poi andranno appurate le sue condizioni fisiche.

Le priorità di Cristiano Giuntoli però sono nomi internazionali come quelli di Jadon Sancho e Karim Adeyemi. Nel mezzo idee come Edon Zhegrova del Lilla o lo stesso Matias Soulé di rientro dopo il prestito. Sullo sfondo oltre Berardi resta un’altra idea italiana, Alexis Saelemaekers pupillo di Thiago Motta per il quale il Milan però chiede 15 milioni di euro. Non apre a un prestito rinforzando così una diretta concorrente a zero.