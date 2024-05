Calciomercato Juve, Vlahovic via solo in un caso estremo 

Calciomercato Juve, Dusan Vlahovic farà parte della nuova squadra di Thiago Motta. Almeno è questo il programma del tecnico italo-brasiliano, di tutta la dirigenza juventina e in particolare anche dello stesso calciatore carico a pallettoni dopo la vittoria della Coppa Italia – suo primo titolo in Italia – che sembra avergli innescato una fame di vittorie che soli il bianconero può saziare.

Calciomercato Juve, gli scenari per il futuro di Vlahovic

Il suo percorso a Torino è stato in crescendo con 9 goal nella prima mezza annata, 14 reti nella stagione 2022/23 e 18 in questa stagione. Il prossimo obiettivo sarà quota 20 realizzazioni, le stesse centrate dal bomber serbo in maglia Viola quando ha raggiunto un picco altissimo che gli è poi valso il trasferimento alla Vecchia Signora. Come riporta TuttoSport, Motta non vede l’ora di allenarlo: è convinto di poterlo rendere più complementare al gioco e di scatenarlo sul fronte realizzato.

E’ al centro della sua nuova Juventus e non è sul mercato a meno che – si legge sulle colonne del giornale – non arrivino offerte clamorose da 70-80 milioni che a quel punto sarebbero difficilmente rinunciabili. Al momento però la questione non sussiste: non solo perché la Juventus e Vlahovic si sono giurati amore, ma anche perché non sembrano esserci all’orizzonte società che potrebbero sferrare una tale offensiva.