Calciomercato Juve, Weah in bilico: gli scenari

Calciomercato Juve, per un figlio d’arte che potrebbe arrivare in bianconero ce n’è un altro in bilico e che rischia alla fine anche di salutare la Continassa. Settimane dopo il possibile arrivo di Khéphren Thuram per il quale Cristiano Giuntoli sta accelerando, rischia di salutare Timothy Weah la cui posizione – come svelato da TuttoSport oggi in edicola – rischiano di essere in bilico.

Calciomercato Juve, che ne sarà di Weah?

Allo stato attuale, infatti, non è sicura la sua permanenza. Non è detto che saluti sicuramente, ma al contempo non è nemmeno un nome considerato intoccabile da Thiago Motta. La Coppa America potrebbe dare un’indicazione in un senso o nell’altro e a tal proposito l’ultima notte non è stata di certo esaltante per il figlio dello storico George che ha rimediato un’espulsione per cartellino rosso diretto. Sarà alla fine ceduto e bene considerando il contratto fino al 2028 o invece sarà una risorsa?

Una soluzione possibile, nel caso alla fine rimanesse, è quella che possa essere impiegato come esterno alto e non terzino basso. Quindi come ala di spinta nel nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta, anche se ovviamente non come prima scelta dal momento che in quella zona del campo la società sta cercando un rinforzo di spessore come Jadon Sancho dal Manchester United o Karim Adeyemi di Borussia Dortmund.