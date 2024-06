Calciomercato Juve, Zirkzee fa saltare l’affare Calafiori? Il motivo

Calciomercato Juve, è Roberto Calafiori il grande obiettivo per la difesa. La Vecchia Signora vuole il difensore del Bologna lo stesso vale al contrario, col giocatore che – dipendesse unicamente da lui – sarebbe già a Torino a seguito del mister che probabilmente gli ha cambiato la carriera per un salto di carriera importantissimo approdando alla Continassa. Come confermano anche i colleghi di Calciomercato.com, la maglia bianconera è il grande obiettivo del 22enne subito dopo Euro 2024.

Calciomercato Juve, ultimissime su Calafiori

Il problema però è la società emiliana, la quale è disposta ad alzare un muro enorme per il suo gioiello. E per ‘colpa’ di Joshua Zirkzee. Perché dopo l’addio di Thiago Motta anche l’attaccante olandese saluterà di certo, che sia Milan o il Manchester United subentrato nel discorso, e a quel punto la società felsinea non sarebbe disposta a smontare completamente il giocattolo privandosi anche del difensore protagonista in Germania al debutto con l’Italia.

L’unica eccezione sarebbe nel caso in cui arrivassero offerte da 40 milioni di euro a salire, cifre sulle quali però Cristiano Giuntoli non è disposto ad arrivare se non tramite contropartite tecniche. Ma queste non verranno accettate dal Bologna solo perché, altrimenti, dovrebbe versare la metà del valore dei giocatori coinvolti nelle casse del Basilea da precedente accordo al momento dell’acquisto di Calafiori. Quindi la beffa per Motta potrebbe essere doppia: non sono rinunciare a un suo pupillo del Dall’Ara ma addirittura ad entrambi.