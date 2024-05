Calciomercato, l’annuncio di Dybala sul futuro: “Mi piacerebbe giocare…” 

Calciomercato, quale futuro per l’ex bianconero Paulo Dybala? Ancora oggi idolo juventino date le tante conquiste di questi anni con Massimiliano Allegri, l’attaccante argentino ha trascinato anche la Roma a risultati importanti in questi due anni. Il problema, come noto già dalla parentesi finale juventina e non solo, è solo di natura fisica: non riesce a garantire assoluta continuità, ma la qualità è indiscussa.

E col mancato bianconero Romelu Lukaku che ha già salutato la Lupa rientrando al Chelsea che è pronto però a rimetterlo sul mercato, cosa ne sarà di Dybala che ha nel contratto anche una clausola di 12 milioni di euro per lasciare la Capitale eventualmente? In questi giorni si è parlato anche di una clamorosa ipotesi Napoli considerando l’approdo di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Calciomercato, l’annuncio di Dybala sul futuro

Il 30enne ne ha parlato ai microfoni di The Athletic: “Sono stato in Italia per quasi 12 anni e ancora vivo un periodo incredibile. Non mi immagino fuori dalla Serie A perché qui sono cresciuto e diventato uomo: l’Italia mi ha dato tutto. Sarebbe complicato per me andare via, ma al contempo ho sempre una curiosità e il desiderio di giocare in campionato come la Liga spagnola o la Premier League dove ci sono grandi giocatori”.

La priorità, però, va al giallorosso: “Voglio vincere tutto quello che posso con la Roma. Non ho vinto la Champions League e l’Europa League e mi piacerebbe”, ha svelato il sudamericano per il quale comunque non sono da escludere sorprese in estate. L’Inghilterra, infatti, potrebbe tentarlo eccome con una proposta interessante che potrebbe soddisfare sia lui che la stessa società. Il suo contratto intanto scade nel 2025 e le parti sono già in dialogo per capire possibili sviluppi e come poter gestire la situazione accontentando tutte le parti in gioco. Staremo a vedere.