Calhanoglu Juve, aggiornamenti importanti dell’ultim’ora

Calhanoglu Juve – La Juventus, in un mercato che offre budget relativamente basso a disposizione per i nuovi acquisti, deve quantomeno prendere in considerazione possibili colpi a parametro zero.

E infatti, dopo aver messo nel mirino Donnarumma, poi virato su altre strade fuori dall’Italia, Fabio Paratici si era appuntato anche il nome di Hakan Calhanoglu, altro giocatore del Milan in scadenza di contratto e col rinnovo alquanto difficoltoso…

Calhanoglu Juve, ultime notizie calciomercato

Già, Paratici. Lui nel frattempo è migrato a Londra e il nuovo “comitato del calciomercato” bianconero, formato dal promosso direttore sportivo Federico Cherubini e dall’allenatore-manager Max Allegri non aveva Calhanoglu in cima alla lista delle priorità.

E le prestazioni opache contro Italia e Galles nelle prime due partite degli Europei non hanno certo aiutato il turco a far cambiare idea alla Juve.

Calhanoglu non è più nei radar juventini. Il cambio della guardia nella direzione sportiva del club di Agnelli inizia a dare i primi segnali tangibili.

calhanoglu-gol-milan

fonte: ilbianconero.com