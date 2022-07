Oggi la telenovela Cambiaso-Dragusin dovrebbe vivere l’ultima puntata, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Affare Cambiaso Juventus

Non è in discussione il passaggio del laterale dal Genoa alla Juve, mentre il difensore romeno darà la risposta definitiva sul suo trasferimento a rotta invertita, magari dopo essersi presentato proprio a Torino. Per questo le visite di Cambiaso al JMedical, previste originariamente per oggi, potrebbero slittare a domani.