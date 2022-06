Cambiaso Juventus, si chiude! Le cifre dell’affare

Cambiaso-Juve, ci siamo. Era attesa un’accelerazione ed è puntualmente arrivata: la Juventus guarda sempre più al futuro ed è ad un passo dal terzino sinistro classe 2000 del Genoa, una delle rivelazioni dell’ultima serie A. Ne parla il Corriere dello Sport.

Affare Cambiaso, i dettagli

La Juve ha affondato il colpo superando la concorrenza dell’Atalanta e trovando un principio di intesa con il Grifone sulla base di 3,5 milioni cash più il giovane difensore romeno Dragusin, in modo da avvicinarsi alla richiesta di 10 milioni fatta dal club ligure. Ora restano da sistemare alcuni dettagli per portare l’operazione al traguardo, ma ormai l’affare è in dirittura d’arrivo.