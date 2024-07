Cannavaro perplesso: “Leggo che la Juve vuole venderlo, perché?”

Calciomercato Juve, gran parte della tifoseria bianconera è perplessa per la cessione di Federico Chiesa. Doveva essere l’occasione della sua rinascita con l’addio di Massimiliano Allegri e invece, a sorpresa, il 26enne è stato messo alle porte con l’approdo di Thiago Motta in panchina. In tanti sono scettici su tale scenario tra cui anche un ex bianconero come Fabio Cannavaro.

Calciomercato Juve, Cannavaro perplesso per cessione Chiesa

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex pallone d’oro ha commentato così le ultime in casa Juve: “Un allenatore nuovo, idee nuove, la partenza è rassicurante, però quando leggo che vogliono vendere Chiesa, uno dei già forti attaccanti italiani, mi chiedo come mai… Ma la Juve resta la Juve, non può stare a lungo senza vincere. Sta programmando il futuro a 360 gradi”.

Quando gli viene chiesto se la rivoluzione di Motta è applicabile, la risposta è la seguente: “Nel calcio nessuno inventa niente. Sono bravi quelli che fanno esprimere al meglio i loro giocatori, il resto è pubblicità. Motta è stato bravissimo a far rendere al massimo un gruppo non di prima fascia che giocava sempre a calcio e si divertiva. Ora deve dare la stessa tranquillità alla Juve e sintonizzare i suoi su nuovi principi: possesso nella metà campo rivale, difesa alta. Ha difensori che devono giocare con 50 metri alle spalle e tornare rapidamente”.

Nel frattempo sono arrivati Douglas Luiz e Khéphren Thuram ed è in arrivo da Bergamo anche Teun Koopmeiners: “Con questi può dare fastidio a tutti anche in Europa. Con gli esterni e le mezzeali che entrano, Vlahovic farà tanti gol”. Per quanto riguarda invece Jean-Clair Todibo, Cannavaro ammette: “Non lo conosco. Il migliore l’ha preso il Napoli: Buongiorno”.