Capello consiglia: “Juve, prendi lui: è un Rabiot con più gol nei piedi”

Fabio Capello commenta il calciomercato Juve. L’ex tecnico bianconero, con un editoriale per La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha fatto il punto sul mercato delle big italiani tra cui immancabilmente anche la Vecchia Signora che quest’anno getterà le basi per tornare a essere competitiva in Serie A dopo anni a galleggiare nella zona Champions.

Secondo l’ex mister oggi 78 enne, c’è un affare che Madame dovrà assolutamente chiudere per poter assecondare le proprie ambizioni: “Questo Koopmeiners s’ha da fare. Permettetmi una citazione dei Promessi Sposi, un po’ come lo sono l’olandese e la Juventus. Il perché è semplice: ai bianconeri serve un Rabiot con più gol nei piedi e il centrocampista dell’Atalanta risponde alla perfezione dell’identikit. Koopmeiners sa fare tutto nelle due fase e segna, sono i numeri a dirlo“.

Calciomercato Juve, i consigli di Fabio Capello

Un rinforzo che andrebbe così a risolvere un grossissimo neo dell’ultimo campionato: “Mentre la Juve della scorsa stagione ha fatto pochi gol e per questo non ha lottato per lo scudetto fino alla fine. Infatti, credo manchi qualcosa a Thiago Motta pure in attacco, specialmente in fascia, dovessero partire Chiesa e Soulé. Sancho può essere una bella “presa”, perché ha già dimostrato un potenziale notevole, pur non essendo riuscito a mantenere tutte le promesse di inizio carriera”.

E a proposito dell’inglese del Manchester United: “A Torino potrebbe rilanciarsi ulteriormente dopo la finale di Champions con il Dortmund”. Ma al contempo condivide un dubbio diffuso tra la tifoseria juventina: “Fatemi però tornare un attimo su Chiesa: i sinceramente non capisco perché la Juve attuale, con i problemi che ha davanti, debba privarsi di un calciatore italiano di valore. Questioni economiche? Può essere un po’ come per Soulé, altro talento che è un peccato perdere”.