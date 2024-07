Capello consiglia la Juve: “Non venderlo alla Roma, è troppo rischioso”

Occhio all’asse Juve-Roma per quest’estate. Inizia infatti a scaldarsi in queste prime settimane di mercato e potrebbe diventare addirittura bollente nelle prossime. Sono diversi, infatti, i nomi in ballo. Iniziando da Federico Chiesa che rappresenta una priorità assoluta giallorossa, passando per Matias Soulé che potrebbe essere proprio un’alternativa capitolina lì sfumasse l’affare per l’ex Fiorentina ma attenzione anche sul versante opposto con le nuove idee juventine per profili come Tammy Abraham o Stephan El Shaarawy.

Capello consiglia la Juve citando il caso Davids

C’è tuttavia un’operazione in particolare che la Vecchia Signora dovrebbe assolutamente evitare di fare secondo Fabio Capello intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport. E si riferisce alla possibile uscita di Soulé per un trasferimento sempre in Serie A: “Io prediligo i giocatori di qualità e inventiva. E prima di rinunciare a uno come Soulé ci penserei bene. Ma in ogni caso, eviterei di darlo alla Roma o comunque a una squadra italiana. Lo dico perché ci sono passato con Edgar Davids quando allenavo il Milan…“.

Un’esperienza scottante che riguarda anche il bianconero: “Davids non ingranava al Milan, ma che fosse un grande centrocampista era chiaro e lo sapevamo tutti. Proprio per questo volevamo cederlo all’estero e non all’Italia. Ma alla fine Davids è andato alla Juventus, ha fatto la differenza e così il rimpianto è stato doppio”.