Carnevali avverte Juve: “Non ci priveremo facilmente dei nostri gioielli”

Carnevali avverte Juve – del Sassuolo Giovanni Carnevali è intervenuto all’evento L’Amico Atletico di Fondazione Cardinaletti Onlus a Milano ed ha parlato del mercato dei neroverdi.

La Juve resta interessata a Giacomo Raspadori, uno dei gioielli del Sassuolo. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

Carnevali avverte Juve su Raspadori

MERCATO – “Ancora deve iniziare tutto, non c’è nessuna richiesta ufficiale. Come Scamacca abbiamo altri giocatori importanti, ma noi vogliamo mantenere la squadra competitiva il più possibile per la prossima stagione. Non ci andremo a privare dei nostri giocatori migliori con tanta facilità”.