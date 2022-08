Caso Arthur, può finire fuori rosa alla Juve

Caso Arthur – Il mercato in casa Juve continua ad essere una priorità, soprattutto se si considerano i diversi colpi che Madama deve piazzare per completare l’organico non solo in entrata, ma anche in’uscita.

Quello che sembrava essere il primo a dovre fare le valigie rischia invece di restare almeno per un’altra stagione ancora al servizio della Vecchia Signora. Il riferimento va ad Adrien Rabiot, a causa del quale sarebbe stata bloccata la trattativa praticamente ultimata con lo United per il suo trasferimento in Inghilterra.

Caso Arthur, addio Juve o fuori rosa

Ma a far saltare tutto ci ha pensato mamma Veronique, con le sue richieste da 10 milioni di euro che non sono neanche state prese in considerazione dalle parti di Carrington. Ecco che dunque, la Juve ha necessariamente bisogno di vendere e un altro nome papabile è quello del brasiliano Arthur.

L’ex Barca non ha mai garantito una certa affidabilità e la strategia dei dirigenti bianconeri sarebbe quella di cederlo all’estero. Su di lui si era fatto avanti il Valencia di Gattuso che però, non ha mai affondato il piede sull’acceleratore, causando una brusca frenata alla trattativa.

La Juve però, dal canto suo spera di poterlo piazzare prima della chiusura del mercato, altrimenti, come riportato anche dal Corriere dello Sport, si rischia di farlo finire fuori rosa.

arthur-juve

fonte: ilbianconero.com