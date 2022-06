Caso Cuadrado, la Juve dà il via libera alla cessione

C’è un tema De Ligt da affrontare in casa Juve. E non è nemmeno l’unico, perchè tanti altri calciatori della Juventus hanno situazioni contrattuali da definire nel migliore dei modi. A partire dal colombiano Juan Cuadrado.

Rinnovi in casa Juventus, i casi spinosi

Come racconta il CorSport, c’è un tema rinnovi molto più ampio in casa Juve, che va oltre i casi chiusi Dybala o Bernardeschi. La situazione legata a Cuadrado è tesa, la proposta di biennale per spalmare l’ingaggio è stata respinta dopo che è scattato il rinnovo automatico alle precedenti condizioni (5 milioni netti), il club ha fatto sapere al giocatore che in caso di offerta gradita dall’estero sarà libero di andare. Ma è lunga la lista di bianconeri che dovranno riflettere su un ingaggio ribassato, da Bonucci in poi.