Caso Di Maria, addio scontato a fine anno

Il caso a parte è Angel Di Maria. La Juve, in sede di trattativa in estate, aveva spinto per far firmare all’argentino un biennale. Missione fallita. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Addio Di Maria?

Di Maria ha insistito per un annuale, comunque a cifre di un certo peso (6 milioni netti più bonus per arrivare senza grosse complicazioni a 7,5). A meno che il Fideo non cambi idea, la separazione a fine stagione è scontata. A provare a convincere Angel a restare almeno un altro anno è l’amico Leandro Paredes, come ammesso dallo stesso regista.