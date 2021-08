Caso Dybala, terminato l’incontro tra Antun e la dirigenza Juve: parti distanti

E’ terminato l’incontro tra la dirigenza della Juventus e Jorge Antun per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala. Presenti, oltre all’agente dell’argentino, anche Carlos Novel (manager sponsor) come nei precedenti meeting. Nessuna fumata bianca, com’era prevedibile: è arrivata la contro-proposta di Paulo alla prima offerta da 10 milioni (bonus compresi) della Juventus. C’è ancora distanza ed è tutta da colmare. Le parti si rivedranno a fine mese.

Un giorno particolarmente interessante, in casa Juve. Perché dopo i passi avanti per Locatelli, ne potrebbero arrivare altri sul fronte Dybala. Non una chiusura, di certo una sterzata in direzione rinnovo. Da una settimana si è tornati a parlare e i primi due incontri sono stati raccontati come molto positivi. Come racconta La Gazzetta dello Sport, oggi Antun e Carlos Novel sono pronti al terzo round: sul piatto un contratto fino al 2025 e un ruolo di primissimo piano per la Juve che sarà.

LE RICHIESTE DI DYBALA – Paulo ha altre richieste, riparte da altre basi: vuole un anno in più di contratto – fino al 2026, cinque stagioni ancora – e ballano ancora un paio di milioni di distanza. La Juve vorrebbe arrivare a 8.5 più bonus legati alle prestazioni, al rendimento. Potrebbero arrivare fino a quei 10 all’anno che per Dybala rappresentano un punto di partenza. Oggi può arrivare un accordo di massima, ma difficilmente si chiuderà questo lungo tango. Firma e foto hanno bisogno ancora di tempo, anche se le distanze non sono poi così nette.

dybala-infortunio-juve-sassuolo

fonte: ilbianconero.com